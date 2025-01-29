أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

شهدت أسعار الذهب في السودان اليوم تراجعًا، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميًا.

فيما يلي تفاصيل الأسعار:

سعر الذهب عيار 24: وصل إلى 53450 جنيه سوداني، أي ما يعادل 88.89 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21: بلغ 46800 جنيه سوداني، ما يعادل 77.78 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18: سجل 40100 جنيه سوداني، ما يعادل 66.67 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 374300 جنيه سوداني، ما يعادل 622.25 دولار أمريكي.

سعر الذهب عالميًا: سجلت الأوقية من عيار 21 نحو 2764 دولارًا أمريكيًا.

تأتي هذه التغيرات في أسعار الذهب مع تأثيرات التراجع العالمي في الأسعار، مما يعكس تقلبات السوق في الوقت الحالي.