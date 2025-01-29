أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

الاقتصاد
الذهب في السودان
الذهب في السودان

شهدت أسعار الذهب في السودان اليوم تراجعًا، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميًا.

فيما يلي تفاصيل الأسعار:

سعر الذهب عيار 24: وصل إلى 53450 جنيه سوداني، أي ما يعادل 88.89 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21: بلغ 46800 جنيه سوداني، ما يعادل 77.78 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18: سجل 40100 جنيه سوداني، ما يعادل 66.67 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 374300 جنيه سوداني، ما يعادل 622.25 دولار أمريكي.

سعر الذهب عالميًا: سجلت الأوقية من عيار 21 نحو 2764 دولارًا أمريكيًا.

تأتي هذه التغيرات في أسعار الذهب مع تأثيرات التراجع العالمي في الأسعار، مما يعكس تقلبات السوق في الوقت الحالي.

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