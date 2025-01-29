محافظ أسيوط: رصف شارع البوستة القديمة بحي غرب

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

 


صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي قد واصلت باستكمال أعمال تطوير منطقة المحطة برصف شارع البوستة القديمة بحي غرب وفقًا للخطة الموضوعة حيث تم وضع الطبقية الإسفلتية النهائية عن طريق وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 وذلك للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة للانتهاء من أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن

 

 مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة والتأكيد على جودة الأعمال لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين في سهولة ويسر.

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