أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في مصر

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العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

كشفت البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية عن آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025. وفيما يلي تفاصيل أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية:

سعر الدولار اليوم: سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، كما جاء نفس السعر في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: سجل سعر اليورو في بنك مصر 52.31 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع، كما جاء نفس السعر أيضًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 52.31 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.32 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، كما سجل نفس السعر في بنك مصر حيث بلغ 13.32 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف بشكل طفيف بين البنوك حسب العرض والطلب وظروف السوق.

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