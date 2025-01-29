شروط القبول في الأكاديمية العسكرية للدفعة الجديدة من الجامعيين دفعة إبريل 2025

في خطوة لتعزيز قوة وقدرات القوات المسلحة المصرية، صَدَقَ الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة استكمال من الجامعيين (ذكور/إناث) الحاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانس من الجامعات الحكومية والخاصة للعمل كضباط متخصصين في القوات المسلحة، وذلك في دفعة إبريل 2025.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لإعلان شروط القبول

جاء إعلان القبول خلال مؤتمر صحفي أُقيم بحضور الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، حيث تم الإعلان عن التخصصات المطلوبة والشروط الخاصة بالمتقدمين.

أولًا: التخصصات الطبية المطلوبة

تتضمن التخصصات الطبية التي تحتاجها القوات المسلحة:

الذكور : كليات الصيدلة و الطب البيطري .

: كليات و . الإناث: رئيسات تمريض فقط.

يشترط في المتقدمين أن يكونوا من الحاصلين على المؤهل عام 2024 أو السنوات السابقة، مع التقيد بالسن، كما يشترط أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد أو أعلى. وألا يزيد العمر في 1 أبريل 2025 عن 26 سنة. مدة الدراسة ستكون عامًا دراسيًا ميلاديًا، ويتم منح الخريجين شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثانيًا: التخصصات الهندسية المطلوبة

تحتاج القوات المسلحة إلى ضباط متخصصين في التخصصات الهندسية من الذكور فقط في الكليات التالية:

الهندسة الكهربائية: (قوى – اتصالات – حواسب). الهندسة الميكانيكية: (قوى – إنتاج – سيارات – طيران). الميكاترونيكس. الهندسة الطبية. الهندسة المدنية، المعمارية، البحرية، والكيميائية.

يشترط أن يكون المتقدمون من الحاصلين على المؤهل في 2024 أو السنوات السابقة، وأن يكون التقدير العام للمؤهل مقبول أو أعلى. وألا يزيد العمر عن 26 سنة في 1 أبريل 2025.

مدة الدراسة ستكون عامًا دراسيًا ميلاديًا، مع منح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثالثًا: التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى

تتضمن التخصصات المطلوبة من الذكور فقط من كليات العلوم، الحاسبات، علم النفس، والاجتماع:

علوم كيمياء: (خاص – حيوي – تطبيقية – فيزيائية). علوم فيزياء: (خاص – نووي – تطبيقية). علوم بيولوجي: (نبات – حيوان – ميكروبيولوجي). جيولوجيا وجيوفيزياء. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي (يسمح لخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري). علم نفس – علم اجتماع.

يشترط أن يكون المتقدمون حاصلين على المؤهل عام 2024 أو السنوات السابقة، وأن يكون التقدير العام للمؤهل جيد أو أعلى. وألا يزيد العمر في 1 أبريل 2025 عن 25 سنة.

ستكون مدة الدراسة عامًا دراسيًا ميلاديًا، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

الشروط العامة للقبول في الأكاديمية العسكرية

يجب أن يكون المتقدم من المصريين (عن غير طريق التجنس)، وأن يكون قد حصل على الجنسية المصرية هو ووالديه وأجداده.

يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يسبق له الاستقالة أو الفصل التأديبي من أي مؤسسة عسكرية أو مدنية.

يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وفقًا لشروط اللياقة الطبية المحددة من قبل المجلس الطبي العام للقوات المسلحة.

المحددة من قبل المجلس الطبي العام للقوات المسلحة. كما يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية ، واختبار قفزة الثقة (للذكور) في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر في أقل من 3 ثوانٍ.

، واختبار (للذكور) في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر في أقل من 3 ثوانٍ. يجب أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور.

يجب ألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث.

التسجيل في الأكاديمية العسكرية

تبدأ عملية تسجيل البيانات الأولية عبر الموقع الرسمي لمكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بداية من يوم السبت 1 فبراير 2025 وحتى يوم الاثنين 10 فبراير 2025.

وسيتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيًا، على أن يتم سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2025.

الاختبارات النهائية والنتائج

ستتم اختبارات السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس اليوم الذي يتم فيه سحب الملفات.

يتم تصحيح النتائج واعتمادها، ثم يتم إرسال رسائل نصية للمقبولين والراسبين.

ملاحظات إضافية

يمكن للضباط الاحتياط والمكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الحاليين التقدم وفقًا لنفس الشروط.

على الطالبات المقبولات الالتزام بالزي العسكري المقرر من وزارة الدفاع بعد ضمهن إلى الأكاديمية العسكرية.

للتفاصيل الكاملة حول الشروط والمستندات المطلوبة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية عبر الرابط التالي: www.tansiq.mod.gov.eg.