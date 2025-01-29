اقترب المغربي أشرف بن شرقي من الانتقال لصفوف الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي بعد فسخ تعاقده مع الريان

وأصبح اللاعب المغربي حرًا بعدما قام بفسخ تعاقده اليوم مع نادي الريان القطري بناءً على رغبته.

ونشر نادي الريان القطري بيانًا منذ قليل جاء كالتالي:"توصل نادي ‎الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي".

وأضاف:"كل التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة".

واتفق الناي الأهلي في وقت سابق مع بن شرقي للانضمام إلى صفوفه لتدعيم الفريق الأحمر بعد رحيل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا.

