القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية عن موعد مباراة بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا يوم الأربعاء 29 يناير 2025 على إستاد أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

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وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستبث أحداث مباراة بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 6 وسيقوم جواد بده بالتعليق على أحداث اللقاء.

خسر بايرن ميونخ في الجولة الماضية من فينورد بثلاثية نظيفة كما خسر سلوفان براتيسلافا شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل بايرن ميونخ المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بينما يحتل سلوفان براتيسلافا المركز الخامس والثلاثين بلا رصيد من النقاط.

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