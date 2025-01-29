القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأوروبية لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

خسر مانشستر سيتي في الجولة الماضية من باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما تعادل كلوب بروج سلبيا مع يوفنتوس في نفس الجولة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس والثلاثين برصيد 8 نقاط بينما يحتل كلوب بروج المركز العشرين برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج يوم الأربعاء 29 يناير 2025 على إستاد الاتحاد معقل مانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستبث أحداث مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث اللقاء.