القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد بريست في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة ريال مدريد وستاد بريست وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة ريال مدريد وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وستاد بريست يوم الأربعاء 29 يناير 2025 على إستاد فرانسيس جنيه بلي معقل ستاد بريست وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

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وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستبث أحداث مباراة ريال مدريد وستاد بريست عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

اكتسح ريال مدريد نظيره ريد بول سالزبورج بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية بينما خسر ستاد بريست من شاختار دونيتسك بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

يحتل ريال مدريد المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بينما يحتل ستاد بريست المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

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