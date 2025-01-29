تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمحطة منفلوط

قام المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة لمحطة مياه منفلوط القبلية الإرتوازى ضمن المتابعات الميدانية المفاجئة التى تتبلور حولها خطة العمل المنتهجة من قيادات الشركة انسجامًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه.

تابع رئيس الشركة وبصحبته المهندس محسن فرويز رئيس قطاع شمال الجغرافي والمهندسة مروة جمعة مدير منطقة مياه منفلوط منظومة التشغيل والموقع العام للمحطة وتشوين المستلزمات بمخازن المحطة وكما تأكد من جاهزية عمل مولد الديزل بالمحطة ونظافة الخزان العلوى الذي تصل سعته إلى 500م3 لتتمكن المحطة من مد الخدمة لمركز ومدينة أسيوط بالتدعيم مع المحطة المرشحة



وكما تطرقة الجولة التفقدية إلى المرور على محطة رفع صرف صحي جمريس الفرعية وتابع رئيس الشركة كيفية عمل المطرقة المائية وتشغيل عدد(4) طلمبات رفع صرف صحي تصرف الطلمبة 200ل/ ث، كما مر سيادته على توصيلة الصرف الصحي لمستشفى منفلوط المركزى للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للفروع ومجالات الصحة باعتبارها أهم الأولويات الحياتية.