مكتبة مصر العامة باسيوط تنظم فعاليات جلسات أنماط التفكير

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جانب من الانشطة
جانب من الانشطة

صرح اللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط بأن مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط  نظمت فاعليات جلسة أنماط التفكير التفكير الإبداعي استكشف عقلك اكتشف قدراتك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث تم تناولت الفعاليات تعلم كيف تعمل أنماط التفكير، واكتسب مهارات لتحليل المشكلات واتخاذ القرارات بفعالية، وتطوير الأساليب لتحقيق الأهداف بثقة ووعي وهو ما يؤثر إيجابيًا في تنمية النشء والتلاميذ والشباب وهو ما يساهم في تحسين حياة المواطن وذلك بمشاركة الدكتور محمد مروان كركاب مدرب تنميه الموارد البشرية وريادة الأعمال استشاري التدريب والتطوير المدرب المعتمد الحاصل علي شهادة CPT من AmCham مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للإستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة.

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