حملات أمنية لضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش- أكثر من 3 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات)، تنفيذ عدد (811) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش –13 كجم لمخدر البانجو – 6 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطعة سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

