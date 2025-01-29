الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "دون ترخيص"

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد  (4 شركات، مكتب "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى. 
 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (أختام خاصة بالشركات – صور جوازات سفر - برامج لرحلات دينية - كارت تعريفى للأشخاص – إعلانات عن برامج سياحية داخلية – دفاتر إستلام نقدية – كروت دعاية – دفاتر مدون بها أسماء وبيانات العملاء). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

أكدت معلومات وتحريات استيلاء علي مبالغ مالية أجهزة وزارة الداخلية 4 شركات التواصل الاجتماعي الاستيلاء على مبالغ مالية

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