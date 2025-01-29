اسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأقصر

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اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

تشهد أسعار الفراخ اليوم الاربعاء 29 يناير 2025 استقرارًا في الأسعار، فيما تراجعت أسعار البيض فى  أسواق مراكز  الأقصر.

سعر الفراخ اليوم:
 سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بلغ 87 جنيها،   ويتراوح السعر للمستهلك 98 جنيها. أما الدواجن الأمهات، فبلغ سعرها فى المزرعة نحو 68 جنيها للكيلو، فيما وصل سعرها للمستهلك 83 جنيها.
وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء)  81 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بسعر 115 جنيها. وبلغ أسعار الفراخ البلدي،   115 جنيها، وتباع للمستهلك بسعر 125 جنيها.

اسعار البيض اليوم:

وسجلت كرتونة البيض الأحمر  155 جنيها. كما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 155 جنيها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها.

اسعار البانيه فى الأقصر: 
سعر بانيه الفراخ بين  200 و230 جنيها للكيلو. 
 الوراك من 100 إلى 120 جنيه.
سعر الصدور مخليه 215 جنيه
سعر الاستربس 220 جنيه
سعر الاوراك 100 جنيه         
سعر الشيش طاووق 200 جنيه
سعر الصدور بالعظم 130 جميه
سعر الدبابيس 125  جنيه
سعر الحمام الكداب 170 جنيه
سعر الكبد والقوانص 105 جنيه
سعر الاجنحه بلرقبه 55 جنيه
سعر الاجنحه الصافى 65 جنيه

اسعار الطيور في أسواق الأقصر:
سجل سعر كيلو الأوز  160 جنيها
 البط السودانى بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.
كيلو البط الأبيض البكينى 130 جنيهًا
سعر البط الشهرمان 110 جنبه
كيلو الرومى 200 جنيه
كيلو الارانب 150 جنيه
زوج الحمام بلغ 200 جنيهًا.

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