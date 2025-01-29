اسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأقصر

تشهد أسعار الفراخ اليوم الاربعاء 29 يناير 2025 استقرارًا في الأسعار، فيما تراجعت أسعار البيض فى أسواق مراكز الأقصر.

سعر الفراخ اليوم:

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بلغ 87 جنيها، ويتراوح السعر للمستهلك 98 جنيها. أما الدواجن الأمهات، فبلغ سعرها فى المزرعة نحو 68 جنيها للكيلو، فيما وصل سعرها للمستهلك 83 جنيها.

وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء) 81 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بسعر 115 جنيها. وبلغ أسعار الفراخ البلدي، 115 جنيها، وتباع للمستهلك بسعر 125 جنيها.

اسعار البيض اليوم:

وسجلت كرتونة البيض الأحمر 155 جنيها. كما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 155 جنيها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها.

اسعار البانيه فى الأقصر:

سعر بانيه الفراخ بين 200 و230 جنيها للكيلو.

الوراك من 100 إلى 120 جنيه.

سعر الصدور مخليه 215 جنيه

سعر الاستربس 220 جنيه

سعر الاوراك 100 جنيه

سعر الشيش طاووق 200 جنيه

سعر الصدور بالعظم 130 جميه

سعر الدبابيس 125 جنيه

سعر الحمام الكداب 170 جنيه

سعر الكبد والقوانص 105 جنيه

سعر الاجنحه بلرقبه 55 جنيه

سعر الاجنحه الصافى 65 جنيه

اسعار الطيور في أسواق الأقصر:

سجل سعر كيلو الأوز 160 جنيها

البط السودانى بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

كيلو البط الأبيض البكينى 130 جنيهًا

سعر البط الشهرمان 110 جنبه

كيلو الرومى 200 جنيه

كيلو الارانب 150 جنيه

زوج الحمام بلغ 200 جنيهًا.