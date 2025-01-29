موعد مباراة إنتر ميلان وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف إنتر ميلان الإيطالي نظيره موناكو الفرنسي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-2025.

إنتر ميلان في مواجهة نارية أمام موناكو بالشامبيونزليج

يحتضن ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي، المواجهة النارية بين إنتر ميلان وموناكو، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الشامبيونزليج، تحت صافرة الحكم البوسني إرفان بيليتو.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في ترتيب جدول الشامبيونزليج برصيد 16 نقطة، بينما يأتي موناكو في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

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موعد مباراة إنتر ميلان وموناكو في الشامبيونزليج

تنطلق أحداث المواجهة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.
 

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