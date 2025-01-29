أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في أسواق الأقصر



تراجعت أسعار الطماطم اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، فيما استقرت أسعار باقى الخضروات والفاكهة، في أسواق مراكز الأقصر

قائمة أسعار الخضروات

كيلو طماطم. يتراوح بين 3.5 إلى 7 جنيه

فول أخضر بلدى من 30 إلى 35 جنيه

كيلو بطاطس جديدة من 10 إلى 15 جنيه

كيلو بطاطس تحمير. بين 15 و20 جنيها

كيلو بطاطس شيبسى. 20جنيهًا

واحدة قرنبيط من 30 إلى 35 جنيهًا

كيلو طماطم صلصه 5 جنيهًا

ربطة خس بلدى 5 جنيه

ربطه فجل ابيض 2.5جنيهًا

ربطه فجل احمر 2.5 جنيهًا

كيلو لفت بلدى 5 جنيهًا

كيلو بسلة بلدى 35 جنيهًا

كيلو سبانخ بلدى. 15 جنيهًا

كيلو بروكلى فريش. 25 جنيهًا

واحدة كرنبه بطه 35 جنيه

واحدة كرنبه بلدي 40 جنيهًا

كيلو باميه بلدى 60جنيهًا

كيلو بامية كبيرة. 55 جنيهًا

كيلو توم احمر بلدي 120 جنيه

كيلو فلفل حشو 20 جنيهًا

كيلو فلفل حار. 20 جنيهًا

كيلو خيار صوب صغير 15 جنيهًا

كيلو باذنجان رومى اسود 5 جنيهًا

كيلو بنجر طازة. 25 جنيهًا

واحدة كابوتشا. 20 جنيهًا

كيلو قلقاس. 35 جنيهًا

كيلو كوسة حشو. 20 جنيهًا

كيلو بطاطس صغيرة. 3.5 جنيهًا

كيلو جزر بلدى. 10 جنيهات

كيلو ملوخية خضراء بلدى 25 جنيهًا

كيلو فاصوليا خضراء. 20 جنيهًا

كيلو بصل ابيض. 25 جنيهًا

كيلو بصل احمر. 20 جنيه

كيلو بصل ابيض جديد 15 جنيه

كيلو ليمون بلدى. 60 جنيهًا

كيلو ليمون أضاليا. 20 جنيه

كيلو بطاطا صفرا. 15 جنيهًا

كيلو بطاطا بيضاء. 15 جنيهًا

كيلو باذنجان ابيض حشو. 10 جنيهًا

كيلو باذنجان اسود حشو. 25 جنيهًا

قرع عسل الكيلو. 35 جنيهًا

ربطة كرفس. 30 جنيه

كيلو فلفل ألوان طازة. 65 جنيهًا

ربطة جرجير بلدى 1 جنيهًا

ربطة نعناع بلدى فريش. 2 جنيهًا

ربطة بصل أخضر. 2.5 جنيهًا

ربطة خس بلدى. 5 جنيه

كيلو باذنجان ابيض مقور. 15 جنيهًا



قائمة أسعار الفاكهة

موز بلدى يتراوح بين 15 إلى 20 جنيه

حرنكش 100 جنيه

بلح سيوة فريش 100 جنيه

برتقال بلدي عصير 20 جنيه

برتقال سكرى. 20 جنيهًا

يوسفي بلدي. 25 جنيه

كيلو فراولة 60 جنيه

طبق توت إسباني 50 جنيه

طبق توت عماني ابيض 50 جنيه

يوسفي فاخر 35 جنيه

تفاح بولندي احمر 70 جنيهًا

تفاح أصفر لبنانى 75 جنيه

تفاح احمر لبنانى. 75 جنيهًا

شهد عراقي. 25جنيهًا

بلح اسود ثلاجات 25 جنيه

كاكا بناتى. 50جنيه

رمان سكرى 50 جنيه

كيلو جوافة بناتى 30 جنيه

كيلو جوافة حمراء 35 جنيه

بلح سكرى سعودى (1 كيلو) 170 جنيه

مانجو كيت اسمعلاوى 100جنيه

تين برشومى. 35 جنيه

برتقال ابوسرة اصفر 15 جنيه

برتقال بلدي عصير 20 جنيهًا

تفاح اصفر ايطالي. 80 جنيه

تفاح سكري ايطالى. 80 جنيه

كيلو تفاح أمريكي. 75 جنيه

كيلو كنتالوب. 20 جنيه

كيلو كيوي. 100 جنيه

واحدة بطيخ 200 جنيه