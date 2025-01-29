أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في أسواق الأقصر

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تراجعت أسعار الطماطم اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، فيما استقرت أسعار باقى  الخضروات والفاكهة، في أسواق مراكز الأقصر

قائمة أسعار الخضروات

كيلو طماطم.              يتراوح بين   3.5 إلى 7 جنيه
فول أخضر بلدى                   من 30 إلى 35 جنيه 
كيلو بطاطس جديدة            من  10 إلى 15 جنيه 
كيلو بطاطس تحمير.            بين 15  و20 جنيها 
كيلو بطاطس شيبسى.                 20جنيهًا 
واحدة قرنبيط                   من 30 إلى   35 جنيهًا 
كيلو طماطم صلصه                       5 جنيهًا 
ربطة خس بلدى                             5 جنيه
ربطه فجل ابيض                           2.5جنيهًا
ربطه فجل احمر                            2.5 جنيهًا 
كيلو لفت بلدى                               5 جنيهًا 
كيلو بسلة بلدى                                    35 جنيهًا 
كيلو سبانخ بلدى.                           15 جنيهًا 
كيلو بروكلى فريش.                       25 جنيهًا 
واحدة كرنبه بطه                                 35 جنيه
واحدة كرنبه بلدي                                40 جنيهًا 
كيلو باميه بلدى                                60جنيهًا
كيلو بامية كبيرة.                            55  جنيهًا 
كيلو توم احمر بلدي                      120 جنيه 
كيلو فلفل حشو                            20 جنيهًا 
كيلو فلفل حار.                           20 جنيهًا 
كيلو خيار صوب صغير                 15 جنيهًا 
كيلو باذنجان رومى اسود                5  جنيهًا
كيلو بنجر طازة.                           25 جنيهًا
واحدة كابوتشا.                            20 جنيهًا
كيلو قلقاس.                                35  جنيهًا 
كيلو كوسة حشو.                         20 جنيهًا
كيلو بطاطس صغيرة.                   3.5 جنيهًا 
كيلو جزر بلدى.                           10  جنيهات
كيلو ملوخية خضراء بلدى             25 جنيهًا 
كيلو فاصوليا خضراء.                   20 جنيهًا
كيلو بصل ابيض.                        25 جنيهًا  
كيلو بصل احمر.                          20 جنيه 
كيلو بصل ابيض جديد                  15 جنيه
كيلو ليمون بلدى.                         60 جنيهًا
كيلو ليمون أضاليا.                       20 جنيه 
كيلو بطاطا صفرا.                      15 جنيهًا 
كيلو بطاطا بيضاء.                       15 جنيهًا 
كيلو باذنجان ابيض حشو.              10 جنيهًا 
كيلو باذنجان اسود حشو.              25 جنيهًا
قرع عسل الكيلو.                         35 جنيهًا 
ربطة كرفس.                                30 جنيه
كيلو فلفل ألوان طازة.                   65 جنيهًا
ربطة جرجير بلدى                          1  جنيهًا
ربطة نعناع بلدى فريش.                 2 جنيهًا 
ربطة بصل أخضر.                         2.5 جنيهًا 
ربطة خس بلدى.                            5 جنيه  
كيلو باذنجان ابيض مقور.                 15 جنيهًا


قائمة أسعار الفاكهة
موز بلدى      يتراوح بين 15 إلى  20 جنيه
حرنكش                                  100 جنيه
بلح سيوة فريش                       100 جنيه
برتقال بلدي عصير                      20 جنيه 
برتقال سكرى.                             20 جنيهًا  
يوسفي بلدي.                     25 جنيه
كيلو فراولة                                60 جنيه 
طبق توت إسباني                        50 جنيه
طبق توت عماني ابيض              50 جنيه
يوسفي فاخر                        35 جنيه
تفاح بولندي احمر                       70 جنيهًا
تفاح أصفر لبنانى                      75 جنيه
تفاح احمر لبنانى.                          75 جنيهًا
شهد عراقي.                                25جنيهًا 
بلح اسود ثلاجات                        25 جنيه  
كاكا بناتى.                                   50جنيه 
رمان سكرى                             50 جنيه 
كيلو جوافة بناتى                           30 جنيه
كيلو جوافة حمراء                            35 جنيه
بلح سكرى سعودى (1 كيلو)       170 جنيه
مانجو كيت اسمعلاوى                100جنيه  
تين برشومى.                          35  جنيه
برتقال ابوسرة  اصفر                    15 جنيه      
برتقال بلدي عصير                     20 جنيهًا        
تفاح اصفر ايطالي.                  80 جنيه 
تفاح سكري ايطالى.                 80 جنيه 
كيلو تفاح أمريكي.                        75 جنيه
كيلو كنتالوب.                     20 جنيه
كيلو كيوي.                100 جنيه
واحدة بطيخ                                200 جنيه

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