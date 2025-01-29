إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

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بوابة الفجر

أصيب 12 عاملًا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغا من عمليات النجدة بلاغًا عن الحادث، حيث وقع انقلاب السيارة المحملة بالعمال بالقرب من أحد المزارع عند مدخل مدينة المنيا.

عقب تلقي البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة، بالإضافة إلى اشتباه في حدوث ارتجاج.

يتم حاليًا نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وقد تم إخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات بشأن الحادث.

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