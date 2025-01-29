إزالة 20 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مراكز ومدن منشاة القناطر والصف وأطفيح في مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث اطلع المحافظ علي نتائج الحملات التي اسفرت عن إزالة 20 حالة بناء وتعدي شملت قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 4 حالات بناء مخالف بناحيه قرية المنصورية عباره عن حوائط واسوار وتشوينات علي الأراضي الزراعية في المهد على مساحه كليه 250 متر بالإضافة إلى فك شده خشبيه لعمل سمل خرساني علي الأرض الزراعية بمساحة 70م٢ بقرية المنصورية.

بالإضافة إلى إزالة مخالفه عباره عن مباني بالطوب والاسمنت على مساحه 55 م٢ علي الأرض الزراعية في المهد بناحيه نكلا واخري بقرية بني سلامه عباره عن مباني بالطوب والأسمنت على مساحة 50 م٢ علي الأراضي الزراعية في المهد.

كما تم ازاله 3 حالات بناحية عزبة ابو اسماعيل ببرقاش عبارة عن مباني بالطوب والاسمنت على الأرض الزراعية بمساحه كلية 350 م٢ وإزالة مخالفة بناء عباره عن مباني بالبلوك الابيض على مساحه 300 م٢ علي الأراضي الزراعية بناحية الرهاوي.

وفي مركز ومدينة الصف تم تنفيذ إزالة كلية لمخالفات بناء أسوار وغرف علي مساحة 300م٢ بمنطقة ابو طماعة بنجوع العرب بقرية غمازة الصغري بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسملات مبنى على مساحة 80م٢ بقرية غمازة الصغرى وفك شده خشبيه لسقف دور ارضي على مساحة 100م٢ بناحية قرية الشوبك الشرقى وتم التنبيه على المخالف بعدم تكرار المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي علي أرض أملاك دولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات والكداية على مساحة ٢٣٠ م٢ إلى جانب تنفيذ ٣ حالات إزالة لبناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بكفر قنديل بقرية الصالحية على مساحة 280م٢.

وأكد المحافظ علي أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة حفاظًا علي الصالح العام

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