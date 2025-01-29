صحة الأقصر الكشف على 875 حالة بقافلة المساوية الطبية بإسنا

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القافلة

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر بالمرور علي القافلة العلاجية المجانية المقامة بوحدة المساوية بإدارة إسنا، وذلك بمرافقة دكتور زكريا حداد مدير إدارة اسنا. 


وأوضح وكيل صحة الأقصر أنه تمت متابعة كافة الترتيبات الخاصة بإقامة القافلة، التي تنظمها مديرية الشئون الصحية للمناطق المحرومه، وبمتابعه دكتورة نهاد نصرالدين منسق عام القوافل العلاجية.
مضيفًا أنه تم توقيع الكشف على 875 حالة على مدار يومى القافلة، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية العلاجية تقام  ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد علي إنتقال الخدمة الطبية للقري والمناطق المحرومة.
من الجدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعي بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

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