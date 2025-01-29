ميسي في بيرو لـ "مباراة النجوم"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وصلت بعثة فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى مطار خورخي تشافيز الدولي في بيرو، حيث استقبلهم مئات المشجعين الذين كانوا يرتدون قمصان الفريق الأمريكي، استعدادًا لمواجهة فريق أونيفرسيتاريو دي ديبورتس اليوم الأربعاء وديًا.

ميسي في بيرو لـ "مباراة النجوم"

وسيدخل إنتر ميامي المباراة بكامل قوته الضاربة والتي تتمثل في النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز والإسبانيين جوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس.
يذكر أن هذه ستكون هي أول مباراة يخوضها الفريق الأمريكي على الأراضي البيروانية.

وخرجت الحافلة التي كانت تقل اللاعبين من أحد الأبواب الرئيسية للمطار وهي محاطة بعدد من الجماهير والصحافيين، كما كان هناك حشدًا من الجماهير مجتمعًا بالقرب من الفندق الذي ستقيم به البعثة.
وستقام هذه المباراة المسماة بـ "مباراة النجوم" على ملعب مونومنتال، وبالفعل استنفدت الجماهير تذاكر المباراة بالرغم من ارتفاع سعرها، والذي في بعض الحالات تخطى ألف دولار.
وبعد هذه المواجهة، سيخوض إنتر ميامي مباراة ودية أخرى في بنما في الثاني من فبراير (شباط) المقبل أمام فريق سبورتنغ سان ميجليتو، وفي الثامن من نفس الشهر سيطير إلى هندوراس لمواجهة فريق أوليمبيا في ودية أخرى.

 

مواد متعلقة

دوري أدنوك للمحترفين.. 3 مواجهات الخميس في انطلاقة الجولة 14

موعد مباراة برشلونة وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل|أشرف بن شرقي يرحل عن الريان.. أين هي وجهة اللاعب المقبلة؟

أحتفالية بمناسبة ذكرى ميلاد منير مراد في بيت السحيمي

حملات أمنية لضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

موعد مباراة إنتر ميلان وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "دون ترخيص"

تفاصيل لقاء كهنة ألماظة ومدينة الشروق ومدينة نصر

وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالدور القيادي لملك المغرب في تعزيز السلام والأمن

عاجل:- أمين عام الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لسحب قرار وقف عمليات "أونروا" في القدس