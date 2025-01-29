أكد المدير الفني لأتالانتا الإيطالي، جيان بييرو جاسبيريني، أن هدف فريقه هو التواجد "ضمن المراكز الثمانية الأولى" في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، لضمان التأهل مباشرة لدور الـ16، وهو الأمر الذي يتأكد في حالة الفوز على برشلونة الإسباني في مباراة اليوم الأربعاء، ولكنه شدد على أن "التعادل أيضًا سيكون كافيًا".

مدرب أتالانتا يكشف: التعادل سيكون كافيًا أمام برشلونة

وأشار جاسبيريني خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة التي يحتضنها ملعب (لويس كومبانيس الأولمبي) في ختام مرحلة الدوري: "سعيد للغاية بمشوارنا في هذه النسخة من دوري الأبطال، بعد مواجهة فرق بحجم ريال مدريد وآرسنال، فالوصول إلى هنا أمر مرضٍ جدًا بالنسبة لن، ندرك جيدًا ما عانيناه من أجل كسب هذا المركز، وأعتقد أن بإمكاننا الحصول على نقطة أو نقطتين إضافيتين".

ويرى صاحب الـ65 عامًا أن ‘حبة الكرز’ ستكون بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكتالوني وسط جماهيره، لضمان التأهل رسميًا لثمن النهائي.

وأوضح "نحن جاهزون لإثبات أحقية أتالانتا بالتواجد في هذه المكانة، ولكن المهمة لن تكون سهلة".

وتابع بطل الدوري الأوروبي: "نواجه برشلونة للمرة الأولى، وهو آخر الفرق الكبرى في أوروبا التي نواجهها، سنرى إلى مدى وصلنا فيما يتعلق بقدرتنا التنافسية، وتعقيد مهمة الفريق الذي يقدم كرة قدم جميلة وفعّالة مثل البارسا".

وسيخوض فريق مدينة بيرجامو المباراة دون هدافه ونجمه، النيجيري أديمولا لوكمان بسبب إصابة في الركبة.

ويدخل أتالانتا المباراة في المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية من معقل "البلاوغرانا"، لضمان التأهل المباشر لثمن النهائي.

بينما ضمن برشلونة رسميًا تأهله لدور الـ16، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وبفارق 3 نقاط خلف ليفربول الإنجليزي، الوحيد صاحب العلامة الكاملة حتى الآن.