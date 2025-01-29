يبدأ النصف الثاني من موسم دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم الخميس، مع خوض المتنافسين الرئيسيين على اللقب، الشارقة المتصدر وشباب الأهلي ثاني الترتيب، لمواجهتين في المتناول أمام المتعثرين دبا الحصن والبطائح.

صراع مشتعل في المنطقة الدافئة بدوري أدنوك للمحترفين

وتنطلق الجولة 14 من المسابقة عندما يحل شباب الأهلي، الذي يمتلك 32 نقطة من عشرة انتصارات وتعادلين وله مباراة مؤجلة، ضيفًا على البطائح الذي يحتل المركز 11 برصيد 11 نقطة ويبتعد بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وسيحاول شباب الأهلي تمديد مسيرة عدم خسارته في جميع المسابقات، التي وصلت إلى 18 مباراة متتالية، في اختبار خادع أمام البطائح الذي حقق الفوز في آخر مباراتين له بالدوري من أصل ثلاثة انتصارات منذ بداية الموسم.

ويسعى البطائح إلى استغلال الحالة المعنوية الرائعة التي يعيشها الفريق بعد الفوز 2-0 على مضيفه الجزيرة في الجولة الماضية، وتحقيق نتيجة إيجابية تجعله يبتعد أكثر عن منطقة الهبوط.

ويستضيف الشارقة صاحب الصدارة برصيد 34 فريق دبا الحصن صاحب المركز 13 الذي حقق تسع نقاط من 12 مباراة، الجمعة.

ويسعى الشارقة لتحقيق الانتصار الثالث له تواليا في الدوري، والاستمرار في مسيرة عدم الخسارة في المسابقة التي وصلت إلى سبع مباريات.

بينما سيحاول دبا الحصن تحقيق ثاني انتصار له تواليًا في المسابقة لأول مرة هذا الموسم، بعد فوزه 2-1 على العروبة متذيل الترتيب في الجولة الماضية.

وبعيدًا عن الصدارة، يبدو الصراع محتدمًا أكثر على المراكز من الثالث وحتى السادس، التي يتنافس عليها الوحدة والعين والنصر والجزيرة.

ويحل الوحدة ثالث الترتيب وله 22 نقطة ضيفًا على عجمان الذي يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة الجمعة، ويلعب الجزيرة السادس برصيد 21 نقطة أمام ضيفه بني ياس صاحب المركز 11 برصيد 12 نقطة في نفس اليوم.

ويحل العروبة الذي حقق ثلاث نقاط فقط ضيفًا على النصر الذي يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة في آخر مباريات الجولة يوم الجمعة.

فيما سيحاول العين رابع الترتيب برصيد 22 نقطة، استثمار فوزه 4-1 على النصر في الجولة الماضية والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية بعد مسيرة من ثلاث مباريات دون انتصار في المسابقة، عندما يحل ضيفًا على خورفكان عاشر الترتيب الخميس.

ويلعب الوصل حامل اللقب الذي يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة أمام كلباء الثامن وله نفس الرصيد الخميس.