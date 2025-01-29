توقيع بروتوكول تعاون بين مهنة ومستقبل للتنمية ومديرية الزراعة بالأقصر

أعلن محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومديرية الزراعة بالأقصر، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للشباب والنساء من خلال دعم وتمويل وتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة.



ويشمل بروتوكول التعاون تقديم مديرية الزراعة الدعم الفني لمشروعات إنتاج العسل، وإنتاج الأعلاف البديلة، وتربية وتسمين الأغنام.

ويُعد هذا التعاون خطوة هامة لضمان توفير الخبرات اللازمة والدعم الفني لتعزيز نجاح المشروعات واستدامتها.

ويعكس البروتوكول التزام جميع الأطراف بتطوير المشروعات وتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة الأقصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد أحمد بشير، المدير التنفيذي لمؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، على أهمية بروتوكول التعاون مع مديرية الزراعة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى دائمًا للتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان جودة ونجاح المشروعات.

وأضاف بشير، أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة بين القطاع المدني والجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور جابر الكلحي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أن المديرية ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي للمشروعات الزراعية والحيوانية ضمن مشروع "أنت تقدر".

وأوضح الكلحي، أن هذا التعاون يسهم في تعزيز القطاع الزراعي بالمحافظة ويدعم الشباب والنساء في تحقيق طموحاتهم الاقتصادية.

في إطار تنفيذ مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية لمشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر، والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر.