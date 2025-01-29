توقيع بروتوكول تعاون بين مهنة ومستقبل للتنمية ومديرية الزراعة بالأقصر

محافظات
البروتوكول
البروتوكول

أعلن محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومديرية الزراعة بالأقصر، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للشباب والنساء من خلال دعم وتمويل وتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة.


ويشمل بروتوكول التعاون تقديم مديرية الزراعة الدعم الفني لمشروعات إنتاج العسل، وإنتاج الأعلاف البديلة، وتربية وتسمين الأغنام. 
ويُعد هذا التعاون خطوة هامة لضمان توفير الخبرات اللازمة والدعم الفني لتعزيز نجاح المشروعات واستدامتها.
ويعكس البروتوكول التزام جميع الأطراف بتطوير المشروعات وتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة الأقصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد أحمد بشير، المدير التنفيذي لمؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، على أهمية بروتوكول التعاون مع مديرية الزراعة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى دائمًا للتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان جودة ونجاح المشروعات. 
وأضاف بشير، أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة بين القطاع المدني والجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور جابر الكلحي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أن المديرية ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي للمشروعات الزراعية والحيوانية ضمن مشروع "أنت تقدر". 
وأوضح الكلحي، أن هذا التعاون يسهم في تعزيز القطاع الزراعي بالمحافظة ويدعم الشباب والنساء في تحقيق طموحاتهم الاقتصادية.

في إطار تنفيذ مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية لمشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر، والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر.

 

محافظة الأقصر الاقصر بروتوكول تعاون تطوير المشروعات تنمية المجتمع توقيع بروتوكول تعاون رؤية مصر 2030 مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية مديرية التضامن الاجتماعي وكيل وزارة الزراعة تنمية الاقتصاد

مواد متعلقة

خلال شهر يناير.. مدير الرعاية الصحية بالأقصر يكرم الاطباء المتميزين بالفرع والمنشآت الصحيه التابعه له

“تعليم الأقصر” يحصد 3 مراكز علي مستوي الجمهورية في مسابقات النشرة الإخبارية المصورة

تحرير 167 مخالفة في حملة مكبره لرفع الاشغالات بشوارع إسنا والأقصر

جامعة الأقصر تشارك في فعاليات منتدى دندرة الثقافي التاسع بإقامة معرض للفنون التشكيلية

تضامن الأقصر تعلن انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية لعام 2025

وكيل تعليم الأقصر يتفقد مقر تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وتدريب "التعليم من أجل الغد" (صور)

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات الاحتفال بمناسبة يوم البيئة الوطني 2025

كل ما تريد معرفته عن كتاب "شخصيات في حياتي" لـ سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق بمعرض الكتاب 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد وصول أشرف بن شرقي للقاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي

عاجل|أشرف بن شرقي يرحل عن الريان.. أين هي وجهة اللاعب المقبلة؟

عاجل.. فتح باب استيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب والمائدة لضبط الأسعار

GoDaddy تطلق تجربة GoDaddy Airo الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم رواد الأعمال في مصر

المجلس الأعلى للثقافة يحتفى بشباب الشعراء

خلال ساعات.. الجيزة تعلن نتائج أولى وثانية ثانوي إلكترونيًا

وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )

استمرار حبس ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة