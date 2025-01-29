رئيس جامعة الأقصر تتفقد أعمال امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية بالجامعة

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تفقدت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، أعمال امتحانات الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة بالتعاون مع كلية التجارة جامعة أسيوط العام الجامعي 2025/2024 -المستوى الأول والثاني - دور يناير 2025.

ورافق رئيس جامعة الأقصر خلال جولتها التفقدية الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير التعليم المدمج وبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة، والدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر على ضرورة توفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات وسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة أية عوائق تحول دون أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.

واطمأنت الدكتور صابرين جابر عبد الجليل، خلال جولتها، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها على أكمل وجه.

من جانبه قال الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير  التعليم المدمج وبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ولم نرصد أية معوقات؛ وأن الطلاب يؤدون الامتحانات في جو ملائم مع توفير كل سبل الراحة لهم داخل اللجان.

الجدير بالذكر أن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة بالشراكة مع كلية التجارة جامعة أسيوط تتمثل فى برنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال - والماجستير المهنى فى إدارة المستشفيات والخدمات الصحية، وبرنامج الماجستير المهنى فى المحاسبة، وبرنامج الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال.

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