معلق مباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يستعد الفريق الانجليزي ليفربول لمواجهة نظيره ايندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة ليفربول وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وتقام المباراة يوم الاربعاء الموافق 29 من شهر يناير الجاري، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب فيليبس.

ويتصدر الفريق الأحمر قائمة ترتيب الفرق المشاركة برصيد 21 نقطة، بينما يأتي ايندهوفن في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

مصطفى الزناري يشارك في المران الجماعي لـ الزمالك

غضب في الزمالك بسبب صفقة بن شرقي

وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.

ويعلق علي المباراة عصام الشوالي.

مواد متعلقة

الجديدي يبتعد عن الزمالك رغم موافقة جروس

مصطفى الزناري يشارك في المران الجماعي لـ الزمالك

الأكثر قراءة

شاهد وصول أشرف بن شرقي للقاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي

عاجل|أشرف بن شرقي يرحل عن الريان.. أين هي وجهة اللاعب المقبلة؟

عاجل.. فتح باب استيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب والمائدة لضبط الأسعار

GoDaddy تطلق تجربة GoDaddy Airo الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم رواد الأعمال في مصر

المجلس الأعلى للثقافة يحتفى بشباب الشعراء

خلال ساعات.. الجيزة تعلن نتائج أولى وثانية ثانوي إلكترونيًا

وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )

استمرار حبس ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة