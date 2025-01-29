معلق مباراة بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، نظيره سلوفان براتيسلافا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر يناير الجاري، في الجولة الاخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا، على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق الألماني.

وستنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

غضب في الزمالك بسبب صفقة بن شرقي

نجم الزمالك يعلق على عودة تريزيجيه للأهلي وإمكانية ضم بن شرقي

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد براتيسلافا

وسيتم اذاعة مباراة بايرن ميونخ ضد براتيسلافا، عبر قناة bein sports 4.

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تعيين المعلق الليبي جواد بدة، للتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد براتيسلافا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواد متعلقة

الزمالك يتسلم القرض ويصرف مستحقات اللاعبين خلال ساعات

شيكابالا يواصل الغياب عن مران الزمالك قبل مباراة بيراميدز

الأكثر قراءة

شاهد وصول أشرف بن شرقي للقاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي

GoDaddy تطلق تجربة GoDaddy Airo الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم رواد الأعمال في مصر

عاجل|أشرف بن شرقي يرحل عن الريان.. أين هي وجهة اللاعب المقبلة؟

عاجل.. فتح باب استيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب والمائدة لضبط الأسعار

استمرار حبس ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )

دوللي شاهين مع جمهورها بمعرض الكتاب في حفل إطلاق وتوقيع كتابها الأول ”هودو“...صور

المجلس الأعلى للثقافة يحتفى بشباب الشعراء