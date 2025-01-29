وزير الخارجية المصري يستقبل وفدًا فلسطينيًا برئاسة حسين الشيخ

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء، وفدًا فلسطينيًا رفيع المستوى برئاسة حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبحضور الدكتور مجدي الخالدي، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية.

جهود مصر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

في إطار اللقاء، أكد وزير الخارجية المصري حرص مصر على استعراض جهودها المستمرة لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع الالتزام بالمراحل الزمنية المحددة للاتفاق.

وأشار السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، إلى أن مصر تواصل اتصالاتها لضمان تثبيت الاتفاق وضمان التزام جميع الأطراف المعنية به.

دعم مصر لوحدة الأراضي الفلسطينية والحكومة الفلسطينية

كما تناول اللقاء تأكيد وزير الخارجية المصري على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية، مشددًا على دعم مصر الكامل لـ الحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية.

وأشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

مواقف مصر الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

وفي إطار متابعته للتطورات الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، شدد الدكتور بدر عبدالعاطي على دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وأكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو نقلهم خارج أراضيهم.

وأوضح وزير الخارجية المصري أهمية التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، على أن تكون الدولة الفلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

رسالة تقدير من الرئيس الفلسطيني

من جانبه، نقل حسين الشيخ تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرًا عن شكره العميق لمواقف مصر وجهودها المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية.