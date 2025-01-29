نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2025 بالجيزة

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة الجيزة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2025، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن إتاحة النتائج إلكترونيًا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي بالجيزة

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2025 إلكترونيًا من خلال بوابة التعليم الأساسي.

إليك خطوات الاستعلام:

  1. زيارة بوابة التعليم الأساسي لمحافظة الجيزة.
  2. إدخال البيانات الشخصية للطالب.
  3. اختيار المرحلة الدراسية (المرحلة الإعدادية).
  4. اختيار الصف الدراسي (الصف الأول الإعدادي أو الصف الثاني الإعدادي).
  5. إدخال العام الدراسي (2024-2025).
  6. اختيار الفصل الدراسي (الفصل الدراسي الأول).
  7. الضغط على "عرض النتيجة" للحصول على النتيجة فورًا.

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي: بوابة التعليم الأساسي - نتيجة الصف الأول الإعدادي

لينك نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول

للحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي، اتبع نفس الخطوات واستخدم الرابط المخصص: بوابة التعليم الأساسي - نتيجة الصف الثاني الإعدادي

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025

  • اللغة العربية: 80 درجة
  • العلوم: 40 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 60 درجة
  • الرياضيات: 60 درجة
  • الدراسات الاجتماعية: 40 درجة
  • التربية الدينية: 40 درجة
  • التربية الرياضية: 20 درجة
  • التربية الفنية: 20 درجة
  • التربية الموسيقية: 20 درجة
  • تكنولوجيا المعلومات: 20 درجة
نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2025 بالجيزة نتيجة الاعدادي نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الأول نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد وصول أشرف بن شرقي للقاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي

GoDaddy تطلق تجربة GoDaddy Airo الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم رواد الأعمال في مصر

عاجل|أشرف بن شرقي يرحل عن الريان.. أين هي وجهة اللاعب المقبلة؟

عاجل.. فتح باب استيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب والمائدة لضبط الأسعار

استمرار حبس ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )

دوللي شاهين مع جمهورها بمعرض الكتاب في حفل إطلاق وتوقيع كتابها الأول ”هودو“...صور

المجلس الأعلى للثقافة يحتفى بشباب الشعراء