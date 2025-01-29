شوف جبت كام؟.. ألوان نتيجة صفوف النقل 2025

نتيجة صفوف النقل الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 – 2025 تعد من أبرز الموضوعات التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان المديريات للنتائج.

نتيجة صفوف النقل 2025

وتساءل الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام وأولياء الأمور عن نتيجة صفوف النقل 2025 وذلك لمعرفة شكل النتيجة الذي ستظهر عليه وعما يدل عليه كل لون من الألوان بشأن درجات الطلاب.

ألوان نتيجة صفوف النقل 2025

وفي الساعات الأخيرة، بدأت المديريات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل 2025 من الأول الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام.

طلاب صفوف النقل

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وأوضحت المديريات التعليمية أنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول فى شكل ألوان باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:

الأزرق: يفوق التوقعات دائما من 85% إلى 100%

الأخضر: يلبي التوقعات من 65% لأقل من 85%

الأصفر: يلبي التوقعات أحيانا من 50% لأقل من 65%

الأحمر: أقل من المتوقع أقل من 1% إلى أقل من 50%

طلاب صفوف النقل

وأشارت المديريات التعليمية ال أنه تم تسليم أولياء الأمور شهادات الطلاب أو تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ.

