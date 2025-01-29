محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بالمنصورة: رفع مخلفات الهدم من القطع الفضاء بالزعفران وابن زيد وحي غرب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال الجولة


تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم، ووجه للدكتور أشرف العربي وكيل الوزارة بمتابعة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الحمام ليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمات المطلوبة، كما وجه بتركيب مقاعد بلاستيكية بالمدرجات بدلا من الدرجات الخرسانية حفاظا على المترددين والجماهير، كما وجه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتغيير مياه حمام السباحة.

كما تفقد محافظ الدقهلية شارع الجلاء والتقى بالمواطنين وعمال النظافة واستمع إليهم ووعد بتلبية مطالبهم، ووجه لرئيس حي غرب برفع مخلفات الهدم وتجمعات القمامة في القطع الفضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، وتكثيف أعمال النظافة ورفع أي تجمعات أولا بأول، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة الزعفران وابن زيد، ووجه للأستاذة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، بسرعة توزيع الحاويات المعدنية المخصصة لجمع القمامة على المنطقة ورفع التراكمات والمخلفات ورفع مستوى النظافة بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخلفات الهدم وتراكمات القمامة بالقطع الفضاء.

كما تفقد محافظ الدقهلية موقع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالزعفران وابن زيد، والتي تقام على مساحة 618 متر لخدمة المنطقة، وشدد على الالتزام بالمواصفات والمدة الزمنية المحددة، مؤكدا أنه يتابع بشكل شخصي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.

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