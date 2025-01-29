شاهد وصول أشرف بن شرقي للقاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حضر الجناح المغربي أشرف بن شرقي، أحدث صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، إلى القاهرة تمهيدًا للانضمام للقلعة الحمراء.

أشرف بن شرقي في القاهرة

تداول رواد منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، صورة من وصول أشرف بن شرقي إلى مطار القاهرة لاستكمال إجراءات انضمامه إلى النادي الأهلي في ميركاتو يناير الجاري.

وأنهى أشرف بن شرقي، عقده مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، تمهيدًا للقدوم إلى الأهلي المصري كلاعب حر.

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بن شرقي الآن في القاهرة..تمهيدًا للتوقيع مع الأهلي إليك تفاصيل الصفقة المالية

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الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي بعد فسخ تعاقده مع الريان

وكان النادي الأهلي قد اتفق على كافة الأمور مع أشرف بن شرقي، وتبقى فقط خطوة إنهاء اللاعب عقده مع ناديه القطري بالتراضي.

ويُعلن النادي الأهلي، عبر قناته الفضائية وحساباته الرسمية منصات التواصل الاجتماعي، عن تعاقده مع أشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة.

اشرف بن شرقي الأهلي الريان القطري

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