موعد مباراة أرسنال وجيرونا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
أرسنال
أرسنال

يلتقي فريق أرسنال مع نظيره فريق جيرونا، يوم الأربعاء 29 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال وجيرونا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تُقام المباراة بين فريقي أرسنال وجيرونا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ارسنال وجيرونا عبر قناة بي إن سبورت، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورت هى الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال.

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ويتواجد فريق أرسنال في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 16 نقطة، بينما يحل فريق جيرونا في المركز 31 برصيد ثلاث نقاط.

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