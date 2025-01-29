استمرار حبس ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

قرر قاضي المعارضات، استمرار حبس عامل صور زميلته خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام مستوصف طبي محل عملها بمنطقة كرداسة.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل صور زميلته خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام مستوصف طبي محل عملها بمنطقة كرداسة.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم (ممرض) بارتكابه للواقعة، قائلا، انتظرت إنهاء ساعات عملها، وأثناء دخولها للحمام لتبديل ملابسها، قمت بتصويرها

صورها خلسة

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من عاملة بمستوصف طبي تتهم زميلتها بتصويرها خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل الحمام بمحل عملها، وقيامه بإرسال الفيديوهات لها وابتزازها لإقامة علاقة غير شرعية معه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

استمرار حبس عامل النيابة العامة النيابة العام بمديرية أمن الجيزة تباشر النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط 51960 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

خاص| "دورنا عليه في كاميرات الطريق".. نص أقوال والد سائق أوسيم ضحية القتل على يد صديقه لسرقة الأتوبيس

خاص| ننشر نص اعترافات المتهمة بالاشتراك مع خطيبها بقتل سائق أوسيم لسرقة الأتوبيس

انفراد | "لفيت السلك على رقبته لدقيقتين".. نص اعترافات صادمة للمتهم بقتل سائق أوسيم لسرقة الأتوبيس

التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفل سقط من أعلى عقار في الطالبية

حبس ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد وصول أشرف بن شرقي للقاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي

GoDaddy تطلق تجربة GoDaddy Airo الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم رواد الأعمال في مصر

عاجل|أشرف بن شرقي يرحل عن الريان.. أين هي وجهة اللاعب المقبلة؟

عاجل.. فتح باب استيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب والمائدة لضبط الأسعار

استمرار حبس ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )

دوللي شاهين مع جمهورها بمعرض الكتاب في حفل إطلاق وتوقيع كتابها الأول ”هودو“...صور

المجلس الأعلى للثقافة يحتفى بشباب الشعراء