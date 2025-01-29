جهود مكثفة لتجميل مطروح لاستقبال زوار إجازة نصف العام

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مواصلة الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة. مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة الاشغالات لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة



حيث كثف مركز الحمام جهوده اليومية فى قطاع النظافة والحملة الميكانيكيه فى رفع مخلفات القمامه من الشوارع الرئيسيه والفرعية وأوضح اللواء محمد الصحاح رئيس مدينة الحمام إنه، تم رفع " 90 " طن قمامة من ش النجمة،منطقة جابر الدوبل،منطقة عبداللة مستور،بحرى مسجد بلال ابن رباح،غرب الجراج، ش افندينا، منطقة مرادة.



مضيفا أن تم عمل صيانة ولاعات الإضاءة العامة بمحول مراده غرب واستلام عدد 100عمود إضاءة عامة( خطة 2025/2024 ) لتركيبهم بشارع افندينا وشارع مراده وشارع بحرى السكه الحديد، بالإضافة إلى صيانة ولاعات الإنارة العامة بمحول العساكر بالعزبة الغربية ورفع كفاءة كشافات الانارة بطريق ماربيلا مع الحفاظ على ترشيد الطاقه بنسبة 75%..

كما واصل مركز ومدينة سيوة حملات النظافة والتجميل وتمهيد الشوارع ورفع القمامة بمناطق متفرقة بالمدينة وأوضح اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تمت أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بمناطق: الدكرور، والرمل، أبوبكر الصديق، ومدخل المدينة، كما تم تمهيد الشوارع الفرعية بمنطقة أبوبكر الصديق.

وفى مدينة العلمين قام قطاع النظافة والحملة الميكانيكيه بالمدينة برفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية الفرعية من عموم المركز والقري التابعة وتكثيف أعمال النظافة فى شوارع المدينة وقرية سيدي عبد الرحمن

وأوضح اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة العلمين إنه تم رفع نحو 35 طن قمامة ومخلفات أشجار من مدينة العلمين و25 طن من قرية سيدي عبد الرحمن وذلك في أطار تحسين البيئة ورفع مستوي النظافة في المركز وتم إتمام أعمال النظافة في المناطق مساكن النيابة الادارية - منطقة البريد ـ شارع المتحف - وشارع الحراسات ومنطقة الموقف وعموم شوارع قرية سيدي عبد الرحمن وذلك في أطار تحسين وتيسير الحياة اليومية للمواطن.

وفى هذا السياق نظم مركز ومدينة الضبعة برئاسة اللواء محمد أبو العنين هجرس رئيس مركز ومدينه الضبعة حملات مكبرة لإزالة الاشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري بنطاق المدينة حيث قام مسؤولي الاشغالات بالمركز يرافقهم شرطة المرافق " بإزالة إشغالا ت والتعديات على حرم الطريق ببعض الاماكن الحيوية بالمدينة والتي تعيق حركة المرور ورفع المضبوطات الخاصه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لفرض حالة من الانضباط والتصدي لجميع الاعمال المخالفة للقانون وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين.

كما قام رئيس مركز ومدينة الضبعة تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين بزيارة الوحدة المحلية لقرية فوكة ومقابلة الاهالي والاستماع إلي شكوى المواطنين ومتابعة موقف الكهرباء بالقريه بالتنسيق مع هندسه كهرباء الضبعة موضحا إلى إنه سيتم تغيير محول منطقة حتيته بمحول 100 ك ف أ

بدلا من المحول القائم 50 ك ف أ كما سيتم تغيير محول منطقة الذارف من محول 100 إلى محول 200 وتغيير محول عبدالجليل 2 من محول 200 إلى محول 300 ك ف أ للتيسير على أهالى المدينة والارتقاء بالخدمات المقدمة.