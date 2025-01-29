مصرع سيدة إثر حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

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جثة

 

 

وقع حادث انقلاب دراجة نارية (موتوسيكل) بناحية قرية عمار بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن وفاة سيدة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول "مريم محمود" 22 عاما، مقيمة بناحية سماكين الغرب بمركز الحسينية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفاة التي أودت بحياتها إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية (موتوسيكل) بناحية قرية عمار بمركز الحسينية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

الشرقية إثر حادث

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