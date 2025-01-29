السجن سنة مع الإيقاف لطبيب بتهمة التعدى على فتاة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية طبيب أسنان بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ؛ لإدانته بالتعدي على فتاة داخل عيادته الخاصة بمركز مشتول السوق.

تعود أحداث القضية ليوم 21 من فبراير من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة طبيب اسنان 27 عاما، مقيم مركز مشتول السوق، محبوسا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدي على فتاة بالقوة أثناء تواجدها بالعيادة الخاصة به لتوقيع الكشف الطبي عليها، بنطاق مركز مشتول السوق.

وجاء في أمر الإحالة ومن أقوال المجني عليها، أنها كانت قد شعرت بحالة إعياء شديدة بأسنانها، فتوجهت رفقة شقيقتها إلى عيادة الطبيب المشكو فى حقه لتوقيع الكشف الطبي عليها، وقامت بالدخول لغرفة الكشف، وأثناء توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب، طلب من مساعدته الخاصة الخروج خارج الغرفة حتى لا تتضرر من أشعة جهاز الليزر، وبعد إعطائه المجنى عليها حقنة البنج طلب منها إغماض عينيها حتى لا تتضرر من أشعة الليز، وذلك من أجل تنفيذ جريمته بالتعدي عليها، فقامت بالصراخ والاستغاثة بالمرضى بالعيادة، الذين تمكنوا من نجدتها من الطبيب المتهم على النحو المبين بالتحقيقات.