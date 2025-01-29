59 مشجعًا لباريس سان جيرمان في قبضة الشرطة الألمانية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ألقت الشرطة الألمانية القبض على 59 من مشجعي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قبل مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام فريق شتوتغارت التي تقام الأربعاء.

ووفقا للشرطة، كانت هناك أدلة تشير إلى أن المجموعتين من المشجعين كانتا تخططان للاشتباك ضد بعضهما البعض خارج الملعب. وذكرت الشرطة أن المشجعين الفرنسيين سافروا إلى شتوتغارت دون تذكرة لحضور المباراة.

وضمن أمور أخرى، كانوا يحملون أشياء لتغطية وجوههم بها. ووفقا للشرطة، ستظل الجماهير في الحبس حتى صباح الخميس.

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وقال كارستين هوفلر، نائب رئيس الشرطة: أي شخص يأتي إلى شتوتغارت لارتكاب جرائم عنف خارج الملعب سيتم إخراجه من اللعبة.

وجرى حظر 47 مشجعا من شتوتغارت، الذين زعم أنهم حاولوا الاشتباك مع المشجعين الزائرين، من دخول وسط المدينة ومنطقة باد كانشتات، حيث يقع ملعب شتوتغارت. وكان بعضهم يحمل أسلحة.

وحاولت جماهير شتوتغارت وسانت إتيان الثلاثاء الاشتباك مع مثيري الشغب من مشجعي باريس سان جيرمان، لكن الشرطة اعترضتهم في محطات القطارات والفنادق.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

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