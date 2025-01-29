جهود مكثفة لمواجهة محاولات البناء دون ترخيص في الشرقية

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البناء

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مركز شرطة الحسينية بإزالة تعديات على أملاك الدولة  بمساحة 6 قيراط بقصاصين الشرق  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.
 

الشرقية مخالفات البناء

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