وكيل تعليم الدقهلية يحضر الاجتماع الأول للأمانة الفنية الفرعية للتعليم المزدوج

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اجتماع تعليم الدقهلية
اجتماع تعليم الدقهلية

 اجتمع اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية بأعضاء الأمانة الفنية الفرعية للتعليم المزدوج بحضور الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني والدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة التعليم المزدوج بالمديرية حيث رحب بالحضور وتناول الاجتماع مناقشة عدة محاور كان من أهمها: 

-مناقشة عملية تقييم طلاب التعليم والتدريب المزدوج والتأكد من جودة التدريب داخل المنشآت التدريبية

‏-متابعة التسجيل وإرسال الحضور والغياب لطلاب التعليم والتدريب المزدوج للمدارس

-‏التنبيه على ضرورة توعية طلاب الصف الأول بخطوات السلامة والصحة المهنية قبل الالتحاق بالمنشآت التدريبية

‏-إعداد مقترح الفرص التدريبية للعام الدراسي 2025/ 2026 من قبل الجمعيات ( جمعية الدقهلية - جمعية النهضة )

‏-مناقشة تسكين طلاب الصف الأول ( جدارات ) داخل المنشآت التدريبية والتي ستبدأ اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني
و قد أكد العربي علي ما توليه الدولة من اهتمام بالتعليم الفني حيث أنه أحد أذرع قاطرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعات الأساسية بمصر تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية الرشيدة

 

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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