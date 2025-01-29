الآن رابط مباشر twitter |مانشستر سيتي×كلوب بروج| دوري الأبطال⚽🔥حصريآ(دوووون توقف)شاهد المباراة الآن

الآن رابط مباشر twitter |مانشستر سيتي×ايندهوفن| دوري الأبطال⚽🔥حصريآ(دوووون توقف)شاهد المباراة الآن..مانشستر سيتي يواجه كلوب بروج في مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج بث مباشر اليوم القنوات الناقلة وتوقيت المباراه

يترقب عشاق كرة القدم المواجهة المصيرية بين مانشستر سيتي وكلوب بروج في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق الإنجليزي لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

و المباراة المرتقبة ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري في البطولة القارية.

مانشستر سيتي يسعى للبقاء في المنافسة كلوب بروج أمل مانشستر الاخير

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في موقف حرج، حيث يحتل المركز الـ25 في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، ويحتاج إلى تحقيق الفوز بأي ثمن للحفاظ على آماله في التأهل.

في المقابل، يتواجد كلوب بروج في المركز الـ20 برصيد 11 نقطة، ويسعى بدوره للخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرصه في الوصول إلى الأدوار الإقصائية.

تعثر مانشستر سيتي في الجولات الماضية جعله قريبًا من توديع البطولة مبكرًا، وهو ما يجعل المباراة أمام كلوب بروج بمثابة "حياة أو موت" لكتيبة المدرب بيب جوارديولا.

أي نتيجة غير الفوز ستعني الإقصاء المبكر من المسابقة، وهو سيناريو يسعى الفريق لتفاديه.

غياب عمر مرموش عن مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج بث مباشر

يغيب الدولي المصري عمر مرموش عن المواجهة بسبب عدم قيده في قائمة الفريق الأوروبية لمرحلة الدوري، لكنه سيكون متاحًا للمشاركة بدءًا من الدور المقبل حال تأهل السيتي.

وكان مرموش قد انتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، في صفقة أثارت اهتمام الجماهير والإعلام.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبث عبر شبكة beIN Sports HD، حيث ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم هذه المواجهة المرتقبة التي قد تحدد مصير السيتي في البطولة.

مانشستر سيتي

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام كلوب بروج

يتوقع أن يدخل بيب جوارديولا اللقاء بتشكيلة هجومية، بهدف فرض السيطرة منذ الدقائق الأولى وتجنب أي مفاجآت قد تعقد حساباته في التأهل.

ومن المنتظر أن يكون التشكيل كالتالي:

✓ حراسة المرمى: إيدرسون.

✓ خط الدفاع: نونيز، مانويل أكانجي، روبن دياز، جوشوا جفارديول.

✓ خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان.

✓ خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

هل ينجح السيتي في إنقاذ موسمه الأوروبي؟

يدرك مانشستر سيتي أن أي تعثر أمام كلوب بروج قد يعني نهاية مشواره في دوري الأبطال لهذا الموسم، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لجماهير الفريق التي تطمح لرؤية فريقها يواصل المنافسة على اللقب.

في المقابل، سيحاول كلوب بروج استغلال الضغط الكبير على مانشستر سيتي لتحقيق مفاجأة تقربه أكثر من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

مع اقتراب صافرة البداية، يبقى السؤال: هل ينجح مانشستر سيتي في تجاوز أزمته الأوروبية، أم سيشهد ملعب الاتحاد وداعًا مبكرًا للفريق الإنجليزي من البطولة؟