محافظة الجيزة: توزيع 3000 قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة لا تألوا جهدًا في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتسعى بشكل مستمر لتنظيم الفعاليات والمعارض المجانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي وبالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير بجهود مديرية التضامن الاجتماعي خلال شهر والذي تضمن إقامة معرض ملابس بالمجان بالتعاون مع جمعية الأورمان بقرية الكريمات بأطفيح تم من خلاله توزيع 3000 قطعة ملابس بالمجان على 1000 أسرة من الاولى بالرعاية بالإضافة إلى إقامة معرض آخر بالمجان بالتعاون مع جمعية الاورمان بمنطقة سقارة استفاد منه 200 أسرة.

وثمن المحافظ جهود مؤسسات المجتمع المدني لدورها الفاعل والبناء بشأن تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، في إطار الرؤية المشتركة مع المحافظة للتكافل الاجتماعي.

كما تابع المحافظ خطة تنفيذ الندوات التوعوية من خلال مديرية التضامن الإجتماعى خلال الشهر الماضى والتي استفاد منها 250 شخص شملت موضوعاتها " الاسعافات الاولية، ختان الاناث والزواج المبكر" بقري الجلاتمة وبرطس ودهشور.

وأضاف إمام فوزى مدير مديرية لتضامن الاجتماعى بالجيزة أنه تم المرور على عدد من الوحدات الاجتماعية بإدارة البدرشين للتأكد من انتظام سير العمل وإنجاز المهام بفاعلية وكفاءة وحسن التعامل مع المترددين على الوحدة وسرعة الانتهاء من التظلمات الخاصة بعملاء تكافل وكرامة مشيرًا أنه سيتم المرور بالتوالى على جميع الوحدات الاجتماعية بجميع الاحياء والمراكز للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

وأشار مدير المديرية أنه من أجل رفع كفاءة الميسرات ومديري دور الحضانات بنطاق المحافظة قامت المديرية ببدء تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم لميسرات دور الحضانة بحضور 17 ميسرة ومديرة حضانة.