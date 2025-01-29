نيمار يرتدي شعار ناديه السابق بعد مغادرة الهلال

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، عودة نيمار لصفوف الفريق بعد 12 عاما من رحيله.

نيمار يعود إلى سانتوس

وجاء انضمام نيمار إلى سانتوس بعد ساعات من إعلان نادي الهلال السعودي أنه توصل إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي لإنهاء عقده بالتراضي.

وكان نيمار /32 عاما/ قد شارك في عدد قليل من المباريات مع النادي السعودي بعد انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس 2023 مقابل 90 مليون يورو (94 مليون دولار).

وغاب نيمار عن الملاعب لأكثر من عام بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها أثناء لعبه مع منتخب البرازيل بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الهلال.

وكانت آخر مشاركة لنيمار مع النادي السعودي في نوفمبر. وأشار في عدة مقابلات إلى وجود شكوك حول ما إذا كان المدرب جورجي جيسوس سيعتمد عليه في بقية الموسم.

وحقق نيمار شهرة كبيرة عبر بوابة سانتوس وحصل من خلاله على أول استدعاء لمنتخب البرازيل، قبل احترافه في صفوف برشلونة الإسباني ثم سان جيرمان.