نيمار يرتدي شعار ناديه السابق بعد مغادرة الهلال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، عودة نيمار لصفوف الفريق بعد 12 عاما من رحيله.

نيمار يعود إلى سانتوس

وجاء انضمام نيمار إلى سانتوس بعد ساعات من إعلان نادي الهلال السعودي أنه توصل إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي لإنهاء عقده بالتراضي.

وكان نيمار /32 عاما/ قد شارك في عدد قليل من المباريات مع النادي السعودي بعد انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس 2023 مقابل 90 مليون يورو (94 مليون دولار).

وغاب نيمار عن الملاعب لأكثر من عام بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها أثناء لعبه مع منتخب البرازيل بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الهلال.

txt

شاهد وصول أشرف بن شرقي للقاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي

txt

الجديدي يبتعد عن الزمالك رغم موافقة جروس

وكانت آخر مشاركة لنيمار مع النادي السعودي في نوفمبر. وأشار في عدة مقابلات إلى وجود شكوك حول ما إذا كان المدرب جورجي جيسوس سيعتمد عليه في بقية الموسم.

وحقق نيمار شهرة كبيرة عبر بوابة سانتوس وحصل من خلاله على أول استدعاء لمنتخب البرازيل، قبل احترافه في صفوف برشلونة الإسباني ثم سان جيرمان.

نيمار سانتوس

مواد متعلقة

"صفقة مثيرة قد تغير الكرة السعودية" الهلال يترقب الفرعون المصري محمد صلاح

سانتوس البرازيلي؟بعد الوداع الصاخب..تعرف على وجهة نيمار الجديدة بعد الرحيل عن الهلال

الأكثر قراءة

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة

عاجل| وصول سفينة الحفر " سايبم 10000" إلى المياه المصرية لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي

تعويض تاريخي لعائلة مالك ليستر سيتي بعد حادثة "الهليكوبتر"

رابط مباشر twitter الآن دوري الأبطال⚽🔥|ريال مدريد×بريست|دوووون توقف LIVE(من غير فلوس💵)

الزمالك يطالب بتنفيذ طلبات الأهلي

نجم إنتر ميلان يواجه اتهامًا بالانضمام لمنظمة إجرامية

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بالإسكندرية

‏مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس جرّت قطاع غزة إلى 6 حروب طاحنة