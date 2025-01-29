إصابة 14 شخصا في حادث إنقلاب ميني باص بطريق القاهرة الفيوم

أصيب 14 شخصا في حادث إنقلاب سيارة ميني باص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، أمام عزبة طاحون، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميني باص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 14 شخص، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



