ترقب في القاهرة لإعلان نتائج امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

يترقب أولياء الأمور والطلاب بمحافظة القاهرة موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وسط حالة من الترقب والانتظار.

موعد الإعلان الرسمي

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن لإعلان النتائج، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح والمراجعة لا تزال مستمرة لضمان الدقة في رصد الدرجات واعتمادها دون أخطاء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن كنترولات الشهادة الإعدادية تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من عمليات المراجعة والتجميع والرصد، مع التشديد على الالتزام بالدقة لتحقيق العدالة والشفافية بين جميع الطلاب.

وأشار إلى أن النتائج ستُعلن رسميًا فور الانتهاء من جميع الإجراءات واعتمادها من الجهات المختصة.