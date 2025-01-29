تمكنت إدارة تموين شرق بورسعيد، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، من ضبط كميات كبيرة من الرنجة مجهولة المصدر بعد انتشار بيعها بأسعار منخفضة وصلت إلى 10 جنيهات للقطعة في بعض المحال.

ضبط كميات كبيرة من الرنجة مجهولة المصدر في بورسعيد بعد وصول سعر القطعة لـ 10 جنيهات



شنت الحملة التموينية حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة على السلع الغذائية ومكافحة المنتجات مجهولة المصدر.

ضبطت الحملة 118 كرتونة رنجة دون أي مستندات أو فواتير تدل على مصدرها، بالمخالفة للقرار رقم 45 لسنة 2022، وتم التحفظ عليها وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

أحالت الجهات الرقابية عينات من المضبوطات للتحليل بالتنسيق مع مكتب أغذية المدينة، للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تمكنت الحملة من ضبط 200 طبق جمبري مقشر داخل أطباق فوم دون بيانات تدل على مصدره أو صلاحيته، بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.

تحفظت الحملة على 195 عبوة خل و150 عبوة من خلطات السلطة مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المضبوطات للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

جاءت الحملة تحت إشراف الأستاذ محمد حلمي، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير مديرية التموين ببورسعيد، وبقيادة المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهري، وأحمد العربي، مدير إدارة تموين شرق، وسماح رضوان ونانسي البياع، كبار مفتشي التموين، وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالي، رئيس قسم شرطة مباحث التموين، والدكتور أمجد يسري من مديرية الطب البيطري.

الجهات المعنية

أكدت الجهات المعنية استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لبيع سلع غير مطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة المواطنين.