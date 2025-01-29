أصدرت إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين بورسعيد برئاسة المهندسة سحر الدسوقي مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين عند شراء الرنجة وذلك بعد رصد انتشار بيعها بأسعار متدنية وصلت إلى 10 جنيهات للقطعة مما أثار الشكوك حول جودتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي

حماية المستهلك تقدم نصائح هامة للمواطنين عند شراء الرنجة بعد ضبط كميات مجهولة المصدر ببورسعيد



وأكدت الإدارة تحت توجيهات الأستاذ محمد حلمي وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية ضرورة التأكد من أن الرنجة معروضة في ثلاجات العرض وليس في الهواء الطلق والتحقق من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية المدونة على العبوة وتفضيل طهي الرنجة وإضافة عصير الليمون لخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا

كما أوصت المديرية بنزع جلد الرنجة قبل تناولها للتخلص من أي مواد غير مرغوبة مترسبة من الدخان وعدم فتح بطن السمكة أثناء تناولها وشددت على أن بعض الفئات مثل مرضى ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين يجب أن يتجنبوا تناولها بسبب محتواها العالي من الصوديوم

ومن بين العلامات التي دعت المديرية إلى الانتباه لها عند الشراء اختيار الرنجة ذات اللون الذهبي والابتعاد عن تلك التي يتحول لونها إلى الأصفر والتأكد من عدم وجود فطريات على سطحها وأن يكون قوامها متماسكًا ولا توجد تهتكات بالجلد والأنسجة وتجنب أي رنجة ذات رائحة كريهة أو تشبه رائحة البيض الفاسد



حملة مكبرة

جاءت هذه التوصيات بعد أن تمكنت إدارة تموين شرق بورسعيد بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري من ضبط 118 كرتونة رنجة مجهولة المصدر بعد انتشار بيعها بأسعار منخفضة في بعض المحال التجارية

وأسفرت الحملة عن التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة مع إرسال عينات منها للتحليل بمعرفة مكتب أغذية المدينة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما ضبطت الحملة 200 طبق جمبري مقشر و195 عبوة خل و150 عبوة من خلطات السلطة غير المطابقة للمواصفات وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة المنتجات مجهولة المصدر

وأكدت الجهات المعنية استمرار حملاتها التفتيشية المكثفة للتأكد من جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين