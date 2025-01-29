أكدت تقارير إخبارية عن اهتمام نادي روما الإيطالي بالتعاقد مع المدافع ميكا مارمول، المحترف بصفوف لاس بالماس الإسباني.

مفاوضات بين روما ولاس بالماس.. وبرشلونة المستفيد

وذكرت صحيفة (غازيتا ديلو سبورت) الرياضية أن اللاعب الإسباني، البالغ من العمر 23 عامًا، يبدي رغبته في الاحتراف بـ "الكالتشيو".

وأضافت أن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب تبلغ 10 ملايين يورو، ولكن النادي الإيطالي عرض 7 ملايين للحصول على خدماته.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة سيحصل بموجب الانتقال المستقبلي للاعب على 50% من قيمة الصفقة، ليعد المستفيد الأكبر منها لتغطية جزء من مشكلات الاقتصادية.

ونشأ مارمول داخل جدران البارسا حتى 2022 عندما انتقل إلى أندورا ومنه في الموسم التالي إلى لاس بالماس، الذي يمتد عقده معه حتى يونيو (حزيران) 2026.