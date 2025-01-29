موراتا إلى الدوري الأمريكي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أشارت عدة تقارير رياضية إلى اهتمام العديد من أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألبارو موراتا، لاعب الميلان الحالي.

موراتا إلى الدوري الأمريكي

وبحسب رودي جاليتي، الصحافي بشبكة قنوات (سكاي سبورتس)، فهناك عدة أندية بالدوري الأمريكي تود الحصول على خدمات مهاجم منتخب "لا روخا".
وبالفعل حاولت عدة أندية أمريكية من قبل التعاقد مع موراتا قبل انضمامه لـ "الروسونيري" في الصيف الماضي، وأكدت هذه الأندية أنها ستحاول ضمّه لصفوفها في الصيف المقبل.
ويستمر الدوري الأمريكي لكرة القدم في توجهه الذي اتخذه منذ عدة أعوام وهو ضم أبرز نجوم كرة القدم العالمية إذ نجح من قبل في ضم العديد من اللاعبين وكان أبرزهم في الآونة الأخيرة هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولعب موراتا خلال مسيرته الكروية في فرق ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي وأتلتيكو مدريد، وسجل 172 هدفًا إجمالًا.
كما توج بدوري الأبطال مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين ومونديال الأندية والدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني والدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا 3 مرات وكأس السوبر الإيطالي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

مواد متعلقة

مفاوضات بين روما ولاس بالماس.. وبرشلونة المستفيد

فالكاو يجدد عقده مع ميوناريوس رغم أزمة الضرائب

الأكثر قراءة

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة

عاجل| وصول سفينة الحفر " سايبم 10000" إلى المياه المصرية لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي

تعويض تاريخي لعائلة مالك ليستر سيتي بعد حادثة "الهليكوبتر"

رابط مباشر twitter الآن دوري الأبطال⚽🔥|ريال مدريد×بريست|دوووون توقف LIVE(من غير فلوس💵)

نجم إنتر ميلان يواجه اتهامًا بالانضمام لمنظمة إجرامية

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بالإسكندرية

الزمالك يطالب بتنفيذ طلبات الأهلي

‏مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس جرّت قطاع غزة إلى 6 حروب طاحنة