أشارت عدة تقارير رياضية إلى اهتمام العديد من أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألبارو موراتا، لاعب الميلان الحالي.

موراتا إلى الدوري الأمريكي

وبحسب رودي جاليتي، الصحافي بشبكة قنوات (سكاي سبورتس)، فهناك عدة أندية بالدوري الأمريكي تود الحصول على خدمات مهاجم منتخب "لا روخا".

وبالفعل حاولت عدة أندية أمريكية من قبل التعاقد مع موراتا قبل انضمامه لـ "الروسونيري" في الصيف الماضي، وأكدت هذه الأندية أنها ستحاول ضمّه لصفوفها في الصيف المقبل.

ويستمر الدوري الأمريكي لكرة القدم في توجهه الذي اتخذه منذ عدة أعوام وهو ضم أبرز نجوم كرة القدم العالمية إذ نجح من قبل في ضم العديد من اللاعبين وكان أبرزهم في الآونة الأخيرة هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولعب موراتا خلال مسيرته الكروية في فرق ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي وأتلتيكو مدريد، وسجل 172 هدفًا إجمالًا.

كما توج بدوري الأبطال مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين ومونديال الأندية والدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني والدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا 3 مرات وكأس السوبر الإيطالي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي.