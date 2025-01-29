تعيين الدكتورة ياسمين الكحكى عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء قرارا بتعيين الدكتورة ياسمين الكحكي القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط عميدا للكلية

والجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين الكحكى كانت تتولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وثم قائم بعمل العميد ثم تم تعيينها اليوم الأربعاء عميدا للكلية

ويهنئ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدكتورة ياسمين الكحكي بمناسبة صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينها عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط