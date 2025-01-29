بنك نكست يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع ريد هات لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياته وتجربة العملاء

القاهرة 29 يناير 2025

أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ريد هات، الرائدة عالميًا في حلول البرمجيات مفتوحة المصدر، لتحديث البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية. وبموجب هذه الاتفاقية، تمكن البنك من الاستفادة من الحلول السحابية الهجينة المقدمة من ريد هات لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياته وتزويد عملائه بتجارب بنكية فائقة الجودة مدعومة بأفضل معايير الأمان.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن البنك من الاستفادة من الحلول الرقمية المقدمة من شركتي تيمينوس ومايندجيت من خلال المنصة السحابية التابعة لشركة ريد هات، مما أدى إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تعزيز كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وقد نجح أيضًا البنك في تقليل الوقت المستغرق لإطلاق الخدمات الرقمية الجديدة بنسبة 40% ومضاعفة وتيرة التحديثات وإصدار المزايا والعروض، بفضل الاستعانة بنظام التشغيل "إنتربرايز لينكس" ومنصة "أوبين شيفت بلس" التابعة لشركة ريد هات. كما تتيح هذه الحلول المرنة للبنك إمكانية توفير خدمات ابتكارية لعملائه والتكيف السريع مع تغيرات السوق، والحفاظ على ميزته تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات بنسبة 30% وتقليل وقت المستغرق لمعالجة الأخطاء بمعدل 20% مدعومًا بحلول منصة "أنسيبل أوتوميشن" التي تقوم ريد هات بتشغيلها. كما تم تعزيز أمن البيانات باستخدام تقنية "Advanced Cluster Security" من ريد هات، لإضافة طبقة حماية فائقة لضمان تأمين البيانات السرية للعملاء.

وفي هذا السياق، أعرب هشام دعبس رئيس مجموعة أول للدعم في بنك نكست، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة ريد هات لتسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات البنكية، مشيرًا إلى النتائج المثمرة لتبني الحلول الابتكارية المقدمة في إطار هذا التعاون، والمتمثلة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق لإطلاق الخدمات وتعزيز السرعة والمرونة، بالإضافة إلى تمكين البنك من توفير الخدمات الرقمية للعملاء بشكل أسرع. وأضاف دعبس أن تلك الاتفاقية أثمرت عن تسهيل إتمام العمليات وتعزيز معايير الأمان، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مما يمهد الطريق لمواصلة الابتكار والنمو بالمستقبل.

ومن جانبه، أضاف أدريان بيكرينج، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة ريد هات أن بنك نكست يحرص على تلبية الاحتياجات دائمة التغير لقاعدة عملائه المتنوعة، في إطار جهوده التحويلية لتوفير حلول مالية متاحة للجميع. كما أعرب بيكرينج عن اعتزازه بمساعدة البنك في تسريع وتيرة التطوير لإطلاق مزايا وتحديثات جديدة باستخدام تقنيات السحابة الهجينة من ريد هات، مؤكدًا على تطلع الشركة إلى دعم النهج الذي يتبناه البنك لتوفير خدمات سريعة ومميزة لعملائه.

-نهاية البيان-

عن بنك نكست:

تأسس بنك نكست (المعروف سابقًا باسم aiBANK) عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأسمال يبلغ أربعين مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون جنيه

في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح خمسة مليارات وثلاثة جنيهات مصرية، وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقًا الآتي:

مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات، وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loansالتي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعلى البنك في نفس الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر درعًا من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقًا للمعايير المصرفية الإسلامية.

ويقوم البنك بتقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (34) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافيًاوجاري افتتاح فرعين جدد خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي (ATM) لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

ريهام عباس

رئيس قطاع العلاقات العامة واتصالات المؤسسة في بنك نكست

[email protected]

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر تركيزًا على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية بين الشركات وشركة إي اف چي فايننس لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال (بنك نكست)، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | باكستان | كينيا | نيجيريا.

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

[email protected]

عمر سلامة

مدير أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

[email protected]

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

[email protected]

ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلًا من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.