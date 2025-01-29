جامعة الفيوم تعلن تعيينات جديدة بكلية الهندسة والطب

محافظات
بوابة الفجر

أصدر الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، قرارًا بتكليف الأستاذة الدكتورة رانيا أحمد عبد العظيم أبو السعود، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتولي مهام عميد الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم القيادات الأكاديمية وتطوير العمل الإداري داخل الكليات.

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وفي سياق متصل، أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور محمود شكري العدوي، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية، رئيسًا لقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب، استمرارًا لجهود الجامعة في تعزيز التخصصات الطبية وتطوير المنظومة التعليمية والصحية.

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي جامعة الفيوم إلى تعزيز دور الكفاءات الأكاديمية والإدارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي داخل الجامعة.

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